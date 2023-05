Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter fährt Frau auf Gehweg an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (10.05.2023)

Singen (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochmorgen eine Frau auf dem Gehweg der Keltenstraße angefahren, schwer verletzt und ist anschließend geflüchtet. Gegen 05.40 Uhr stand die 48-Jährige auf dem Gehweg am Rand einer Kiesfläche auf der Kreuzung Keltenstraße/Burgstraße als plötzlich ein Unbekannter mit einem Fahrrad, einem Pedelec oder einem E-Scooter von hinten in die Frau fuhr. Sie stürzte nach vorne und blieb schwer verletzt auf dem Gehweg liegen. Ohne sich um die 48-Jährige zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, sich unter der Tel. 07733 9960-0, zu melden.

