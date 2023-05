POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht in der Feldbergstraße - lila Renault Modus angefahren und geflüchtet (03./09.05.2023)

Konstanz (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Samstag, den 29.04.2023, in der Konzilstraße ereignet hat. Nachdem zwei 13-jährige Kinder zunächst im Bereich des Bahnhofs in Streit gerieten, verabredeten sie sich später zu einer "Aussprache" an der Bushaltestelle "Konzil". Als das ...

mehr