POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach Tankstellen Räuber

MK / Bielefeld - Schildesche - Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche nach einem Tatverdächtigen, der bereits am Montag, 03.04.2023, Geld bei einem Überfall an der Engersche Straße erbeutet hat.

Gegen 22:00 Uhr betrat ein vermummter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in Nähe des Kreisverkehrs an der Schäferstraße. Er soll die anwesende Kassiererin mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert haben. Eingeschüchtert gab die Angestellte dem Räuber Geld. Er steckte es ein und entfernte sich aus dem Verkaufsraum. Der Mann könnte über den angrenzenden Parkplatz eines Einkaufscenters in Richtung einer Parkanlage geflohen sein.

Der Mann soll zwischen 170 und 175 cm groß und schlank gewesen sein. Er hatte braune Augen und einen dunklen Oberlippenbart. Eine schwarze Maske verdeckte sein Gesicht. Er trug eine schwarze wattierte Steppjacke, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und schwarze Lederhandschuhe.

