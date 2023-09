Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfallflucht mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hinterließ einen Sachschaden von 5.000 Euro und flüchtete unerkannt nach einem Unfall an der Bahnhofstraße. Der Unfall passierte zwischen Mittwoch 17 Uhr und Donnerstag 07:45 Uhr. In dieser Zeit stand der schwarze Nissan Qashqai an der Unfallörtlichkeit. Der Schaden ist an der linken Seite vorne zu erkennen. Das Auto ist nicht mehr fahrbereit.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell