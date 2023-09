Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Bernkastel-Kues (ots)

Am 11.09.2023 in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 15:15 Uhr ereignete sich auf dem Gestadeparkplatz in Bernkastel-Kues ein Verkehrsunfall, bei dem ein weißer BMW leicht beschädigt wurde. Der beschädigte Pkw wurde in der besagten Zeit auf dem letzten Parkplatz des Gestadeparkplatz abgestellt, bevor dieser in den Fahrradweg übergeht. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem verursachenden PKW um einen weißen SUV handelt, welcher möglicherweise ordnungswidrig auf dem Fahrradweg parkte und beim Rangieren den Schaden verursachte. Der Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum geflüchteten Pkw machen können. Hinweise werden an die Polizei Bernkastel unter der 06531-95270 erbeten.

