POL-WES: Hünxe - Einbruch in Supermarkt

Polizei sucht Zeugen

Hünxe (ots)

In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in einen Supermarkt an der Hünxer Straße in Drevenack ein.

Gegen 2.35 am Montagmorgen lösten die Täter den Alarm im Markt aus.

Vor Ort stellten die eingesetzten Polizisten fest, dass die Tür der dortigen Bäckerei aufgehebelt war. Aus der innen liegenden Lottoannahmestelle stahlen sie nach derzeitigem Kenntnisstand diverse Tabakwaren.

Die Täter waren nicht mehr vor Ort. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02064-622-0.

