POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfall, Brand

In Wohnung eingebrochen

Am Montagabend ist ein Unbekannter in eine Obergeschosswohnung im Fliederweg eingebrochen. Mit Hilfe einer Leiter gelangte der Täter auf den Balkon der Wohnung und verschaffte sich über die Tür Zutritt zum Inneren. Darin brach er eine Tür auf und durchsuchte die Schränke. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Eine Anwohnerin, die die Leiter bemerkt und den herabkletternden Einbrecher entdeckt hatte, alarmierte gegen 20 Uhr die Polizei. Dem Unbekannten gelang noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte unerkannt die Flucht. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Pliezhausen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 74 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der B27 erlitten. Die Frau befuhr gegen 11.20 Uhr mit ihrem VW Polo die linke Spur der Bundesstraße in Fahrtrichtung Tübingen. Kurz vor der Anschlussstelle Reutlingen kam sie aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Offenbar verlor sie beim anschließenden Gegenlenken die Kontrolle über den VW, worauf dieser ins Schleudern geriet und mehrfach mit der Mittelleitplanke kollidierte. Die 74-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw musste abschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. Im Zuge der Abschlepp- und Reinigungsarbeiten wurde der Verkehr über den Standstreifen geleitet. (rd)

Albstadt (ZAK): Verteilerkasten in Brand geraten

Zum Brand eines Stromverteilerkastens sind die Einsatzkräfte in der Nacht zum Dienstag, gegen 2.40 Uhr, in die Heubergstraße ausgerückt. Aus noch unbekannter Ursache hatte der dortige Verteilerkasten zu rauchen begonnen und fing anschließend an zu brennen. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften angerückt war, löschte die Flammen. Techniker eines örtlichen Stromversorgers kamen ebenfalls vor Ort. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rd)

