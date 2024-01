Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auto aufgebrochen; Baum gefällt und Verkehr gefährdet; Verkehrsunfälle; Zigarettenautomat gesprengt; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Beifahrerscheibe eingeschlagen

In Dottingen hat von Sonntag auf Montag ein Krimineller sein Unwesen getrieben. Wie am Montagmorgen, gegen 6.40 Uhr, der Polizei gemeldet wurde, hatte ein Unbekannter an einem in einer Garage in der Straße Rosenbühl geparkten Pkw die Beifahrerscheibe eingeschlagen und aus dem Inneren zwei Geldbörsen entwendet. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Münsingen ermittelt. (mr)

Münsingen (RT): Baum gefällt und Bundesstraße blockiert (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat wohl am frühen Montagmorgen an der B 465 zwischen Bremelau und Heutal einen Baum gefällt, wodurch die Bundesstraße komplett blockiert wurde. Eine Autofahrerin bemerkte gegen 5.10 Uhr den unweit des dortigen Bahnübergangs über der Fahrbahn liegenden Baum und verständigte die Polizei. Zu einem Unfall war es nicht gekommen. Der Baum wurde von der hinzugerufenen Feuerwehr entfernt. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07381/9364-0 zu melden. Nur rund 30 Minuten zuvor war wenige Kilometer entfernt ein Autofahrer mit seinem Wagen auf der B 465 zwischen Frankenhofen und Dächingen mit einem ebenfalls gefällten Baum kollidiert (hierzu wird auf die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Ulm verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5687256). (mr)

Bissingen/Teck (ES): Unfall auf Ochsenwanger Steige

Auf der winterglatten Ochsenwanger Steige ist es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge musste gegen 16.40 Uhr der 36 Jahre alte Lenker eines Opel Zafira rangieren, da ein VW Golf auf seine Fahrspur gerutscht war. Dabei geriet der Zafira selbst ins Rutschen, drehte sich und stieß gegen den Opel Insignia eines 37-Jährigen. Danach kollidierte der Zafira noch mit dem Traktor eines 18-Jährigen sowie mit den Leitplanken. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf schätzungsweise 9.000 Euro. (mr)

Neuffen (ES): Zigarettenautomat gesprengt

Ein Zigarettenautomat in der Straße Spadelsberg ist von einem Unbekannten gesprengt worden. Den derzeitigen Ermittlungen des Polizeipostens Neuffen zufolge, der am Montagmorgen, gegen 8.30 Uhr, an den Tatort ausrückte, dürfte sich allein der angerichtete Sachschaden auf schätzungsweise 3.000 Euro belaufen. Der Wert des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Mehrere Zigarettenpackungen konnten von den Beamten sichergestellt werden. (mr)

Ohmden (ES): Mit Baum kollidiert

Aus noch unbekannter Ursache ist ein Autofahrer am Montagvormittag mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Gegen 9.45 Uhr befuhr der 65 Jahre alte Mann mit einem BMW den Kreisverkehr Zeller Straße, als der Pkw zu weit nach rechts geriet und neben der Fahrbahn frontal mit einem Baum zusammenstieß. Der 65-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden. An diesem war augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden. (mr)

Dormettingen (ZAK): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Ein Arbeitsunfall hat sich am Montagvormittag in einem Unternehmen in der Birkenstraße ereignet. Kurz nach 9.30 Uhr geriet eine 44-Jährige mit der Hand in eine Maschine, wobei die Hand vorübergehend eingeklemmt wurde. Die Frau wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (mr)

Haigerloch (ZAK): Mit Pkw überschlagen

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag erlitten. Gegen neun Uhr kam die 58 Jahre alte Frau mit ihrem Dacia vom Gemeindeverbindungsweg zwischen Wiesenstetten und Bad Imnau ab, worauf sich der Wagen in der Böschung überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Die Fahrerin konnte den Pkw selbstständig verlassen. Am Dacia dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstanden sein. (mr)

