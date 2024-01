Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Raub von Rolex - Tatverdächtige in Haft (Neuhausen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 24.06.2023 / 11.35 Uhr

Unter dem dringenden Verdacht, im Juni 2023 in Neuhausen einen Senior beraubt zu haben, ist eine 32-Jährige am vergangenen Donnerstag (04.01.2024) von der Polizei festgenommen worden. Die Frau befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, war am Nachmittag des 23. Juni 2023 einem 70-jährigen Mann in der Kesslerstraße in Neuhausen von einer zunächst unbekannten Frau unvermittelt die Rolex-Uhr vom Handgelenk geraubt worden, wobei das Opfer leichte Verletzungen erlitten hatte. Die Täterin war danach in einem Auto geflüchtet.

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte die 32-jährige Tatverdächtige schließlich identifiziert werden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte daraufhin einen richterlichen Haftbefehl gegen die Frau, die am vergangenen Donnerstag (04.01.2024) im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Duisburg von Beamten des dortigen Polizeipräsidiums festgenommen wurde. Die geraubte Rolex konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Die 32-jährige rumänische Staatsangehörige wurde sodann einem Haftrichter vorgeführt, der den bereits zuvor erlassenen Haftbefehl aufrechterhielt und in Vollzug setzte. Die Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ihr ebenfalls identifizierter 31 Jahre alter mutmaßlicher Komplize, der nach der Tat im Juni das Fluchtfahrzeug gelenkt haben soll, befindet sich derzeit auf freiem Fuß.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen zum Verbleib der Armbanduhr sowie zu möglichen weiteren Taten des Duos dauern an.

Die Bezugsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5542382

