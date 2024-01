Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raub; Körperverletzungsdelikte; Unfälle; Einbrüche; Kraftstoffdiebstahl; Brandstiftung (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Am Weibermarkt ist es am frühen Samstagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen traf gegen 03.10 Uhr ein alkoholisierter 29-Jähriger auf eine Gruppe von etwa sieben Personen, woraufhin es zunächst zu einem von ihm provozierten verbalen Streit kam, der in der Folge in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Hierbei schlugen und traten etwa fünf Personen auf den 29-Jährigen ein, welcher leichte Verletzungen im Gesichtsbereich erlitt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt wurde. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnten zwei tatverdächtige Männer im Alter von 19 und 22 Jahren im Nahbereich angetroffen werden, welche sich nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen strafrechtlich verantworten müssen.

Reutlingen (RT): Zigarettenautomat gesprengt

Unbekannte haben am Samstagmorgen gegen 01.55 Uhr in der Frankfurter Straße einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Durch die Sprengung wurde der Automat erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und wird hierbei durch Spezialisten der Kriminaltechnik unterstützt.

Pliezhausen (RT): Einbruch

Ein noch unbekannter Täter ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Wohnhaus in der Egertstraße eingebrochen. Zwischen 17.00 Uhr und 00.35 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Haus, welches er anschließend nach Wertgegenständen durchsuchte. Nach derzeitigem Stand wurde durch den Einbrecher Bargeld entwendet. Der Polizeiposten Pliezhausen hat gemeinsam mit Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

Reichenbach (ES): Brandstiftung (Zeugenaufruf)

Am Freitagabend ist es in einer Kleingartenanlage in der Nähe der Siegenbergstraße zum Brand einer Gartenhütte gekommen. Die Hütte konnte durch die gegen 19.15 Uhr von Passanten alarmierte Feuerwehr rasch gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 2.000 Euro. Durch Spezialisten der Kriminalpolizei wurden vor Ort Spuren gesichert. Zeugen, die im Bereich der Siegenbergstraße oder der angrenzenden Gartenkolonie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.

Plochingen (ES): Pfefferspray eingesetzt

Bei einem Streit zwischen zwei Personen am Bahnhof Plochingen ist am Samstagmorgen ein 17-Jähriger durch den Einsatz von Pfefferspray leicht verletzt worden. Im Verlauf eines zunächst verbalen Streits sprühte ein 24-Jähriger gegen 02.20 Uhr dem Geschädigten mit Pfefferspray ins Gesicht. Der 17-Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen, die vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst behandelt wurden. Der 24-Jährige konnte durch eine Streifenwagenbesatzung vor Ort angetroffen werden und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht für seine Tat verantworten muss.

Nürtingen (ES): Betrunken Unfall verursacht

Am Freitagmittag hat eine 47-Jährige mit ihrem Mazda in einer Tiefgarage in der Ersbergstraße mehrere Schäden verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Fahrerin des Mazda hatte gegen 12.20 Uhr beim Ausparken einen Daimler-Benz touchiert und war dabei von einem Zeugen beobachtet worden. Als sie in der Folge angesprochen wurde, entfernte sie sich unerlaubt von der Örtlichkeit und beschädigte hierbei mit ihrem Fahrzeug noch einen Pfosten, weshalb der Zeuge die Polizei informierte. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug durch eine Streifenwagenbesatzung im Bereich der Breitäckerstraße fahrend angetroffen und kontrolliert werden. Ein bei der 47-jährigen Fahrerin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von etwa drei Promille. Es ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass sie unter dem Einfluss von Medikamenten stand, welche die Fahrtüchtigkeit beeinflussen können. Daher musste sie in der Folge eine Blutprobe sowie ihren Führerschein abgeben.

Beuren (ES): Radfahrer gestürzt

Am Donnerstagmittag hat sich ein Radfahrer bei einem Sturz auf dem Verbindungsweg zur Hohenneuffenstraße schwerste Verletzungen zugezogen. Gegen 13.30 Uhr befuhr der 70-Jährige mit seinem Fahrrad den abschüssigen Verbindungsweg in Richtung Beuren, als er infolge einer medizinischen Ursache alleinbeteiligt zu Sturz kam. Hierbei erlitt er schwerste Verletzungen und wurde von einem Zeugen bis zum Eintreffen der verständigten Rettungskräfte zunächst reanimiert. Durch den Rettungsdienst wurde der Radfahrer nach notärztlicher Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Flughafen Stuttgart (ES): Rote Ampel übersehen

Drei verletzte Personen sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend um kurz vor 22 Uhr am Flughafen ereignet hat. Eine 68-Jährige fuhr in ihrem Ford Fiesta auf der Landstraße 1192 in Richtung Plieningen. Zeitgleich befuhr eine 28-Jährige mit ihrer gleichaltrigen Beifahrerin in einem BMW 1er eine Brücke, die über die Autobahn führt und bog auf die L 1192 ein. Die Fahrerin des Ford missachtete das für sie geltende Rotlicht der Ampel, weshalb es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Alle Fahrzeuginsassinnen erlitten durch den Unfall Verletzungen derzeit unbekannten Ausmaßes. Die Beteiligten wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr beseitigt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Betrunken Unfall verursacht und Führerschein abgegeben

Eine 21-Jährige musste in der Nacht zu Samstag ihren Führerschein abgeben, nachdem sie alkoholisiert einen Verkehrsunfall in der Kasparswaldstraße im Stadtteil Stetten verursacht hat. Kurz nach Mitternacht fuhr die junge Frau mit ihrem Toyota in Richtung der Stuttgarter Straße, als sie unmittelbar nach der Einmündung zur Hohenstaufenstraße mit ihrem Pkw zu weit nach links geriet und mit einem am Straßenrand geparkten VW Golf kollidierte. Durch den Aufprall erlitten die Unfallverursacherin sowie ihr 23-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Beide wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten bei der Unfallverursacherin einen vorläufigen Atemalkoholwert von über zwei Promille feststellen, woraufhin diese neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben musste. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Pkw der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.

Rottenburg (TÜ): Kraftstoffdiebstahl (Zeugenaufruf)

Dieseldiebe haben sich in zwei aufeinanderfolgenden Nächten an mehreren auf einem Parkplatz an der Landstraße 1184 zwischen dem Stadtteil Ergenzingen und der Einmündung zur Bundesstraße 28 geparkten Lkw zu schaffen gemacht. In der Nacht zu Freitag und Samstag wurde an insgesamt vier abgestellten Lkw Kraftstoff im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07472/98010 um Hinweise.

Tübingen (TÜ): Raubdelikt

Am Freitagabend ist es im Bereich der Platanenallee zum Raub einer Geldbörse gekommen, bei welchem ein 22-Jähriger leichte Verletzungen erlitt. Den kriminalpolizeilichen Ermittlungen nach, befand sich der Geschädigte gegen 20 Uhr in Begleitung eines Freundes auf einer Parkbank an der Neckarinsel, als beide von drei unbekannten Personen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren angesprochen und nach Betäubungsmitteln gefragt wurden. Als der Geschädigte dies verneinte, griff einer der Beschuldigten in die Jackentasche des 22-Jährigen und durchsuchte sie. Unmittelbar darauf sprühte er ihm zudem Pfefferspray ins Gesicht und entwendete die Geldbörse, in welcher sich ein geringer Bargeldbetrag befand. Der Geschädigte flüchtete hierauf von der Örtlichkeit und konnte wenig später mit der Hilfe eines Passanten den Notruf absetzen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief erfolglos. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen nach den bislang unbekannten Tätern aufgenommen.

Burladingen (ZAK): Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung

Das Polizeirevier Hechingen hat nach einer körperlichen Auseinandersetzung und dem Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in der Nacht zu Samstag die Ermittlungen nach mehreren derzeit noch unbekannten Tätern aufgenommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es gegen Mitternacht in der Heugabenstraße zunächst zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Gästen einer dort stattfindenden privaten Feier und fünf Unbekannten, die diese Feierlichkeiten störten. Hierbei erlitten zwei Männer im Alter von 19 Jahren und ein 15-jähriges Mädchen Verletzungen, welche teilweise im Krankenhaus behandelt werden mussten. Als sich die fünf Täter mit einem VW Golf von der Örtlichkeit entfernen wollten, setzten sie zunächst mit dem Fahrzeug zurück, wobei ein 16-Jähriger von dem Pkw erfasst wurde und sich leicht verletzte. Nachdem der Fahrzeugführer seine Flucht fortsetzte, wendete er mit seinem Pkw im Bereich der Kreuzung zur Hirschaustraße und fuhr anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit nochmals an der Tatörtlichkeit vorbei. Hierbei mussten mehrere auf der Straße stehende Gäste dem Fahrzeug ausweichen, als dieses an ihnen vorbeifuhr. Die Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und geht Zeugenhinweisen insbesondere zu dem Fahrzeugführer des VW Golf nach.

Albstadt (ZAK): Betrunken randaliert

In der Nacht zum Samstag hat ein 23-jähriger Randalierer in der Truchtelfinger Straße gegen 01.15 Uhr mehrere Fahrzeuge beschädigt. Der alkoholisierte Mann konnte daraufhin durch die alarmierten Beamten vor Ort angetroffen und kontrolliert werden. Er sieht nun einer entsprechenden Anzeige entgegen. Der entstandene Sachschaden an den drei geparkten Pkw beträgt circa 6.500 Euro.

Rangendingen (ZAK): Motorradfahrer von der Straße abgekommen

Ein Motorradfahrer hat sich am Freitag bei einem Sturz auf der Landesstraße 391 leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 15.20 Uhr befuhr der 64-Jährige mit seiner Honda die L 391 von Rangendingen kommend in Fahrrichtung Hirrlingen, als er nach dem Bahnübergang zunächst einen vorausfahrenden Pkw überholte. Nachdem er im Verlauf einer Linkskurve wieder vor dem Pkw einscherte, kam er mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und im Bereich der angrenzenden Böschung zum Liegen. Zur Behandlung seiner leichten Verletzungen wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An dem Krad entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

