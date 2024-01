Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Zigarettenautomat gesprengt; Einbruch

Reutlingen (ots)

Brand von Müllsäcken (Zeugenaufruf)

Zum Brand von mehreren Müllsäcken mussten Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend zum Nikolaiplatz ausrücken. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war gegen 21.20 Uhr offenbar aus einer Gruppe Jugendlicher ein Böller geworfen worden, der nachfolgend die Säcke in Brand gesetzt hatte. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen schnell löschen und so ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindern. Ob ein Sachschaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise. (cw)

Reutlingen (RT): Brennende Müllcontainer

Zwei brennende Müllcontainer haben am Donnerstagabend zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Paul-Pfizer-Straße geführt. Gegen 21.45 Uhr wurde der Brand bei der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gemeldet. Die Feuerwehr, die daraufhin mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften ausrückte, löschte die zu einem Mehrfamilienhaus gehörenden Behältnisse. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung. (rd)

Hayingen (RT): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Die Missachtung des Vorrangs des Gegenverkehrs ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der L 245 zwischen Hayingen und Gossenzugen ereignet hat. Eine 62-Jährige war gegen 9.40 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der Landesstraße von Hayingen kommend unterwegs und wollte kurz vor der Einmündung der K 6764 nach Sonderbuch nach links in einen kleinen Feldweg einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden VW T-Cross einer 37-Jährigen, die noch vergeblich versuchte durch Ausweichen und einer Notbremsung einen Unfall zu vermeiden. Bei der nachfolgenden Kollision wurde zum Glück niemand verletzt, allerdings war der VW nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 9.000 Euro geschätzt. (cw)

Nürtingen (ES): Zigarettenautomat gesprengt (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben am späten Donnerstagabend in der Ersbergstraße versucht einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Gegen 22.55 Uhr waren Anwohner durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden. Bei der Nachschau sahen sie eine große Rauchwolke und zwei Personen, die in Richtung Tiefenbachtal wegrannten. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Kriminellen offenbar versucht hatten den Automaten mittels eines Böllers aufzusprengen. Dieser wurde dabei zwar beschädigt, ein Zugriff auf Geld oder Waren war aber nicht möglich. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Hinweise. (cw)

Plochingen (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Behördengebäude in der Straße Am Aussichtsturm ist zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr und Freitag, 6.30 Uhr, eingebrochen worden. Den ersten Ermittlungen zufolge verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Inneren. Dort brach er weitere Türen der Büros und das Geldfach eines Fotoautomaten auf. Zudem machte er sich an Tresoren zu schaffen, die er ausplünderte. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Plochingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Mössingen (TÜ): Schwerer Auffahrunfall auf der B 27

Ein schwerer Auffahrunfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der B 27 ereignet. Eine 45-Jährige befuhr gegen 16.45 Uhr mit einem Peugeot 206 die Bundesstraße von Bodelshausen herkommend in Richtung Mössingen. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit übersah sie, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge bei Bad Sebastiansweiler verkehrsbedingt stehenbleiben mussten. Ungebremst fuhr sie in den am Stauende stehenden Opel Corsa einer 32 Jahre alten Frau. Der Wagen der Unfallverursacherin wurde durch den Aufprall ausgehebelt und in Schräglage auf die Gegenfahrspur geschleudert. Dort schlitterte der Peugeot auf der Fahrerseite liegend über die Fahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW Touran einer 44-Jährigen. Der Corsa wurde noch gegen den davorstehenden Opel Mokka eines 62 Jahre alten Mannes geschoben. Die 45-Jährige konnte nicht mehr selbstständig aus ihrem Fahrzeug aussteigen. Sie musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit und zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Weiterhin wurde die 32-jährige Opel-Lenkerin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine konkreten Angaben vor. Die weiteren Unfallbeteiligten darunter zwei Mitfahrer im Opel Corsa, ein 33 Jahre alter Mann sowie ein knapp vier Monate altes Baby und ein 43-jähriger Beifahrer in dem VW Touran waren ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Bis auf den Opel Mokka mussten alle Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 48.000 Euro. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge musste die B 27 in beide Richtungen für knapp zwei Stunden voll gesperrt werden. (ms)

