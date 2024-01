Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeiposten Neuffen unter neuer Leitung

Reutlingen (ots)

Neuffen (ES): Stephan Lehmann neuer Leiter des Polizeipostens Neuffen

Polizeihauptkommissar Stephan Lehmann hat zum 1. Januar die Leitung des Polizeipostens Neuffen übernommen und die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Ralf Kerner angetreten, der die Dienststelle seit 2005 leitete.

Die polizeiliche Laufbahn des 30-jährigen Stephan Lehmann begann 2012 als Polizeikommissarsanwärter bei der 2. Bereitschaftspolizeiabteilung in Göppingen. Nach seinem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen und dem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst im Jahr 2016 zog es ihn zunächst in den Streifendienst zum Polizeirevier Filderstadt, wo er unter anderem als stellvertretender Leiter einer Dienstgruppe tätig war. 2021 wechselte er für ein Jahr in den Stabsbereich des Polizeipräsidiums nach Reutlingen, bis er im Mai 2022 zum Polizeirevier Nürtingen kam. Dort übernahm Stephan Lehmann für vier Monate die Leitung einer Dienstgruppe und für zehn Monate die Leitung der Führungsgruppe, bis er letztendlich im Juli 2023 ins Innenministerium nach Stuttgart wechselte. Von dort aus kehrte er jetzt zum Polizeiposten Neuffen des Reviers Nürtingen zurück.

Seit Jahresbeginn ist Polizeihauptkommissar Lehmann nun gemeinsam mit acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neuffen, den Gemeinden Frickenhausen, Beuren sowie Erkenbrechtsweiler und Kohlberg zuständig.

Stephan Lehmann wohnt mit seiner Lebensgefährtin und dem gemeinsamen Kind in einer Esslinger Kreisgemeinde. (ms)

