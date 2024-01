Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zeugen zu Auseinandersetzung in Esslingen gesucht, Einbrüche in Tübinger Firmen

Esslingen (ES): Auseinandersetzung (Zeugenaufruf)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen soll es am Mittwochabend am Bahnhofsvorplatz gekommen sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren dort kurz nach 20 Uhr etwa 15 bis 20 Personen in einen verbalen Streit geraten. Im weiteren Verlauf soll ein Beteiligter offenbar mit einer Kette versucht haben, andere anzugreifen. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen flüchteten die Beteiligten. Im Zuge der anschließend eingeleiteten Fahndung konnten mehrere Personen kontrolliert werden. Zudem nahmen die Beamten in der Martinstraße drei Heranwachsende im Alter von 14, 16 und 19 Jahren vorläufig fest, die sich hinter einem geparkten Pkw versteckt hatten. Ein 15-Jähriger, der ebenfalls vor den Beamten geflüchtet war, konnte schließlich unter Einsatz von Pfefferspray festgenommen werden. Sie wurden nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Es ergaben sich bislang keine Hinweise auf Verletzte. Das Polizeirevier Esslingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3990-0, um Hinweise von Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben. (rd)

Tübingen (TÜ): Einbrüche in Firmen

Gleich in zwei Firmen im Stadtteil Hirschau ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. In der Zeit zwischen 17 Uhr und acht Uhr hebelte der Einbrecher das Fenster zum Büro einer Firma im Dischingerweg auf. Dort durchsuchte er die Räume, wobei er weitere verschlossene Türen gewaltsam aufstemmte. Ersten Erkenntnissen nach dürfte der Kriminelle nichts Stehlenswertes gefunden haben. Der hinterlassene Sachschaden fiel allerdings mit einer geschätzten Höhe von etwa 3.000 Euro beträchtlich aus. Ungefähr im gleichen Zeitraum drang ein Unbekannter über ein Fenster gewaltsam in eine Firma in der Industriestraße ein. Auch dort wurden die Räumlichkeiten durchsucht und verschlossene Schränke und Schubladen aufgebrochen. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden wird hier auf etwa 100 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tübingen hat in beiden Fällen Spuren gesichert und prüft insbesondere ob beide Einbrüche ein und demselben Täter zuzurechnen sind. (cw)

