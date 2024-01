Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rauchender Akku; Auseinandersetzung auf Tankstellengelände

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Rauchender Akku

Rauch aus dem Keller eines Einfamilienhauses hat am Mittwochnachmittag zum Einsatz der Rettungskräfte in der Greutstraße geführt. Gegen 14.20 Uhr waren die Rettungsleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem die Bewohner durch starken Brandgeruch aufmerksam geworden waren und das Gebäude verlassen hatten. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein technischer Defekt am Elektroplatinenspeicher der Photovoltaikanlage zur einer Überhitzung des Lithium-Ionen-Akkus geführt hatte, sodass dieser sich erhitzte und zu rauchen begann. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude durchlüftet hatte, kümmerte sich ein Elektriker um den Speicher, sodass die Bewohner wieder zurück ins Haus konnten. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Da das Ausmaß des Schadens zunächst unklar war, war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 26 Feuerwehrleuten und der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Notarzt angefahren. (cw)

Rottenburg (TÜ): Auseinandersetzung auf Tankstellengelände (Zeugenaufruf)

Nach einer Auseinandersetzung am frühen Mittwochmorgen auf einem Tankstellenareal in der Mercedesstraße sucht der Polizeiposten Ergenzingen nach Zeugen. Gegen 3.15 Uhr war es im Inneren der Tankstelle aus noch unbekannter Ursache zu einem verbalen Streit zwischen einem 39-Jährigen und zwei anderen Männern gekommen, der sich ins Freie verlagerte. Dort fügte einer der Unbekannten dem 39-Jährigen mit einem noch unbekannten Gegenstand eine blutende Verletzung zu. Anschließend stiegen die beiden Männer in einen dunklen Pkw mit Tübinger-Zulassung und fuhren davon. Der 39-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung lehnte er ab. Zeugen, die sich zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung auf dem Tankstellenareal aufgehalten haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (rd)

