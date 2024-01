Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Nach Verkehrsunfall verstorben; Auto aufgebrochen; Einbruch in Gaststätte; Brand einer Gartenhütte

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Unfall in der Ausfahrt

Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Ausfahrt der B 312 entstanden. Ein 20-Jähriger war gegen 11.20 Uhr mit einem Nissan Juke von der Bundesstraße von Reutlingen herkommend an der Ausfahrt Metzingen/Rommelsbach abgefahren. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und geriet ins Schleudern. Sein Pkw überfuhr hierbei eine Grünfläche, beschädigte ein dort stehendes Verkehrszeichen und prallte letztendlich auf der Einfädelspur gegen den entgegenkommenden VW Golf einer 38 Jahre alten Frau. Beide Fahrzeuge wurden hierbei erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Ersten Erkenntnissen nach wurde niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Einfahrt zur B 312 in Richtung Stuttgart gesperrt werden. Sie war kurz vor 13 Uhr wieder befahrbar. (ms)

Münsingen (RT): Vorfahrt missachtet

Auf etwa 8.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Einmündung Trailfinger Straße / Gruorner Weg entstanden ist. Eine 48-Jährige war mit ihrem Dacia gegen 20.15 Uhr auf dem Gruorner Weg unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Trailfinger Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigen 55-Jährigen, der mit seinem VW Bus mit Anhänger auf der Trailfinger Straße aus Richtung Stadtmitte heranfuhr. Bei der nachfolgenden Kollision wurde niemand verletzt, allerdings war der Dacia nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. (cw)

Esslingen (ES): Beifahrerin im Mercedes verstorben - Nachtrag zur Pressemeldung vom 16.11.2023 / 21.16 Uhr

Die 81 Jahre alte Beifahrerin im Mercedes, welche bei einem Verkehrsunfall am 16.11.2023, gegen 17.30 Uhr, auf der Esslinger Vogelsangbrücke verletzt worden war, ist am Mittwochabend im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls verstorben. (cw)

Dettingen (ES): Gelegenheit macht Diebe

Auf ein Mobiltelefon sowie Bargeld hatte es ein Pkw-Aufbrecher in der Nacht zum Donnerstag in der Dettinger Uhlandstraße abgesehen. Der Unbekannte zerstörte in der Zeit von Mitternacht bis 06.15 Uhr gewaltsam die Scheibe der Beifahrertür eines geparkten Mercedes-Benz. Aus dem Fahreuginneren nahm er das Handy sowie das Geld aus einem dort liegenden Portemonnaie mit. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Hochdorf (ES): In Gaststätte eingebrochen

Auf den Inhalt von Spielautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der zwischen 21.12.23 und Mittwoch, 19 Uhr, in eine Gaststätte in der Steinbeisstraße eingebrochen ist. Über eine Tür gelangte der Einbrecher gewaltsam ins Innere des Gebäudes. Darin brach er zwei Spielautomaten auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Anschließend versprühte er den Inhalt eines Feuerlöschers. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Wernau ermittelt. (rd)

Albstadt (ZAK): Gartenhütte in Brand geraten

Zum Brand einer Hütte in einem Garten in der Onstmettinger Straße sind die Einsatzkräfte am Mittwochabend ausgerückt. Kurz nach 21.30 Uhr wurde der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der Brand gemeldet. Die Feuerwehr, die daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften anrückte, brachte die Flammen rasch unter Kontrolle und löschte sie. Die Gefahr eines Übergriffs des Feuers auf umliegende Gebäude bestand nicht. Verletzt wurde niemand. Auch der Bewohner des angrenzenden Wohnhauses, der noch versucht hatte, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, blieb unverletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen. (rd)

Balingen (ZAK): Mit geparktem Wohnmobil kollidiert

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Roßbergstraße erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Mann gegen 18.45 Uhr mit seinem Dacia auf der Roßbergstraße in Richtung Lisztstraße unterwegs, als er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Wohnmobil kollidierte. Offenbar lief der Autofahrer anschließend nach Hause. Dort konnte er von den Polizeibeamten angetroffen werden. Zur weiteren Versorgung und Behandlung wurde er ins Krankenhaus gebracht. Weil ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest einen Wert von über zwei Promille ergeben hatte, musste er dort auch eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Anschließend wurde er stationär aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 23.000 Euro. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell