POL-HAM: BMW bei Verkehrsunfall beschädigt

Hamm-Mitte (ots) - Nachdem er am 1. März, gegen 17 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft am Richard-Matthaei-Platz um sich schlug und einer anderen Person in das Gesicht spuckte, wurde ein 26-jähriger Mann durch Kräfte der Polizei festgenommen. Zuvor machte der 26-Jährige auf sich aufmerksam, da er versuchte fahrenderweise auf einem E-Scooter in das Geschäft zu gelangen. Nach Ansprache durch Mitarbeiter reagierte der ...

