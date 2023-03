Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Aggressiver Ladendieb wird festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem er am 1. März, gegen 17 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft am Richard-Matthaei-Platz um sich schlug und einer anderen Person in das Gesicht spuckte, wurde ein 26-jähriger Mann durch Kräfte der Polizei festgenommen.

Zuvor machte der 26-Jährige auf sich aufmerksam, da er versuchte fahrenderweise auf einem E-Scooter in das Geschäft zu gelangen. Nach Ansprache durch Mitarbeiter reagierte der Mann bereits aggressiv und schrie lauthals herum. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab wenig später erneut das Geschäft zu betreten. Dieses Mal schob er jedoch sein Gefährt.

Im Geschäft begab sich der Dieb in die Schuhabteilung, entfernte von Schuhen die Etiketten und ging anschließend aus dem Laden heraus - ohne zu bezahlen.

Als er von Mitarbeitern vor dem Geschäft auf den Diebstahl angesprochen wurde, rastete der 26-jährige derart aus um nicht geschnappt zu werden und mit seiner Beute fliehen zu können, dass er nicht nur um sich schlug, sondern auch einem Mitarbeiter in das Gesicht spuckte. Durch herbeigeeilte Einsatzkräfte der Polizei wurde der 26-Jährige festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht.

Doch damit nicht genug: Der E-Scooter auf dem der aggressive Dieb unterwegs war wurde am 1. März, zwischen 9 Uhr und 10 Uhr, auf der Richardstraße entwendet. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell