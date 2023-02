Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Lieferwagen versucht aufzubrechen - Täter flüchten

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag, 27. Februar, versucht, die Laderaumtüren eines Lieferwagens an der Straße "An der Johanneskirche" aufzubrechen.

Gegen 0 Uhr wurde der Besitzer des Fahrzeugs von lauten Geräuschen geweckt. Als er aus dem Fenster sah, bemerkte er die beiden Männer, die sich an den Laderaumtüren des Autos der Marke Iveco zu schaffen machten. Als der 52-Jährige auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Unbekannten zunächst zu Fuß in Richtung Johanneskirche, stiegen dann in ein Auto und flüchteten damit in südliche Richtung.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen, vermutlich schwarzen BMW handeln. Die Männer sind beide etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Einer der beiden trug eine Pudelmütze.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Hinweise zu dem versuchten Aufbruch sowie den unbekannten Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

