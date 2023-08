Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Einbrecher scheitern an Haustür.

Lippe (ots)

In der Parkstraße in Bad Meinberg misslang Unbekannten zwischen Dienstagnachmittag und Freitagvormittag (01. - 04.08.2023) ein Einbruch in ein Haus. Sie versuchten über die Haustür vergeblich ins Gebäude zu gelangen und flüchteten anschließend vom Tatort. Wer im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte mit Hinweisen telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

