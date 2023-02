Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Haßloch (ots)

Am Sonntag, dem 12.02.23, gegen 19:16 Uhr kam es in Haßloch in der Westrandstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 42-jähriger Neustadter wollte von der Moltkestraße in die Westrandstraße einbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 27-jährigen Haßlochers, der die Westrandstraße bevorrechtigt befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden entstand und beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Es entstand ein Schaden von ca. 25000 Euro.

