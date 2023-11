Polizei Düren

POL-DN: Ladendiebe flüchten mit Rasierklingen im Wert von 1000 Euro

Aldenhoven (ots)

In ein einem Drogeriemarkt klaute ein Mann gestern (22.11.2023) eine große Menge an Rasierklingen. Er und ein weiterer Täter flüchtete zunächst zu Fuß und dann mit dem Auto. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 17:45 Uhr hielten sich zwei Männer in einem Drogeriemarkt in der Straße Am Alten Bahnhof auf. Eine Zeugin beobachtete, wie einer der Männer eine große Menge an Rasierklingen aus dem Regal nahm und in seine Tasche packte. Während einer der beiden seine Waren ordnungsgemäß bezahlte, versuchte der, der die Rasierklingen genommen hatte, den Markt zu verlassen, ohne zu bezahlen. Als Angestellte die Männer konfrontierten, flüchteten sie aus dem Markt, rannten zunächst zu einem nahegelegenen Supermarkt und dann auf das Gelände einer Tankstelle. Hier stieg mindestens einer der Beiden in ein geparktes silbernes Auto mit polnischem Kennzeichen und fuhr in Richtung L136 davon.

Die Diebe werden wie folgt beschrieben:

- schlank - graue Jacke - graue Base-Cap - grauer Schal - Louis-Vuitton Tasche

- schlank - pinke Mütze - Schnauzbart - schwarze Haare

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Männern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell