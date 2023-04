Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Winkelbach.Sachbeschädigung an geparkten Fahrzeugen.

Winkelbach (ots)

In der Zeit vom Sonntag, 09.04.23, 19:00 Uhr bis Ostermontag, 10.04.23, 10:00 Uhr, wurden in der Ortslage Winkelbach, dortige Straße Ober Priesgarten, insgesamt drei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge beschädigt. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, wurde an den drei geparkten PKW ein Außenspiegel abgetreten, die jeweils zur Straße weisende Fahrzeugseite auf ganzer Länge mittels spitzem Werkzeug verkratzt sowie an zwei Fahrzeugen zwei Reifen zerstochen. Der Gesamtschaden dieser offenkundig mutwillig herbeigeführten Tat beläuft sich im hohen vierstelligen Bereich. Die Tat lässt auf sinnlosen und puren Vandalismus schließen. Von daher ist die Polizei Hachenburg sehr an sachdienlichen Hinweisen, insbesondere ob verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet wurden, interessiert. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg unter 02662-95580.

