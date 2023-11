POL-DN: Pkw-Diebstahl

Düren (ots) - Eine Frau meldete am späten Montagabend einen Einbruch in ihre Gartenlaube in der Rurstraße. Die Polizei konnte wenig später auf dem Grundstück in der Kleingartenanlage eine Tatverdächtige stellen. Eine 62-jährige Dürenerin erhielt um 23:59 Uhr Bilder einer Überwachungskamera auf ihr Handy, die eine Frau auf ihrem Grundstück in der Kleingartenanlage zeigten. Bei Eintreffen der Beamten trafen sie die Diebin noch vor Ort an. Zudem stellte die Polizei ...

mehr