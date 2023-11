Polizei Düren

POL-DN: An die Stifte fertig los - Die Polizei Düren lädt alle Kinder dazu ein, am Weihnachts-Malwettbewerb teilzunehmen.

Kreis Düren (ots)

Pünktlich zum Start in die Weihnachtszeit veranstaltet die Polizei Düren einen Malwettbewerb für die Kinder aus dem Kreis Düren. Das Thema lautet "Die Polizei Düren in der Weihnachtszeit". Kinder können in ihren Bildern zeigen, wie die Polizei die festliche Zeit verbringt - sei es bei besonderen Einsätzen oder vielleicht sogar beim Feiern von Weihnachten. Die Kunstwerke können entweder per Post geschickt werden (Adresse: Kreispolizeibehörde Düren, Pressestelle, Stichwort Malwettbewerb, Aachener Str. 28, 52349 Düren) oder als Scan per E-Mail an pressestelle.dueren@polizei.nrw.de eingesendet werden. Jeden Adventssonntag wird ein Gewinner ausgewählt, dessen Bild auf den Social-Media-Kanälen der Polizei Düren präsentieret wird.

Die vier Gewinner erwartet eine kleine Weihnachtsüberraschung. Einsendeschluss ist der 15.12.2023. Die Polizei Düren ist gespannt und freut sich über jedes Bild. Teilnehmen können alle Kinder von 0-11 Jahren. Die genauen Teilnahme- und Datenschutzbestimmungen finden Sie auf unseren Social-Media-Kanälen.

