POL-HA: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt - Unfallbeteiligter ohne Fahrerlaubnis

Hagen-Vorhalle (ots)

Dienstagabend (25.07.) zogen sich zwei Personen aus Hagen in der Weststraße bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu, ein Unfallbeteiligter steht unter Verdacht, sein Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis geführt zu haben. Gegen 18.50 Uhr fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Renault vom Parkplatz eines Schnellrestaurants geradeaus auf die Weststraße. Ein Bus hielt hierbei an, um ihr die Einordnung in den Verkehr zu ermöglichen. Als die Hagenerin beabsichtigte über alle Fahrspuren in den Kreisverkehr einzufahren, übersah sie einen Mercedes, der sich auf der linken Geradeausspur befand. In Höhe der Ampel kam es zum Zusammenstoß. Unmittelbar nach dem Unfall stieg ein 21-Jähriger mit weiteren Insassen aus dem Mercedes aus. Nach Eintreffen der Polizei gab sich ein 24-Jähriger als Fahrer aus. Zeugen gaben jedoch an, dass der 21-Jährige den Mercedes geführt hatte. Es stellte sich heraus, dass der Hagener keine gültige Fahrerlaubnis hat. Er hatte seinen Führerschein aufgrund eines Fahrverbotes abgeben müssen.

Bei dem Zusammenstoß zog sich die 35-jährige Renault-Fahrerin leichte Verletzungen zu, ihr Auto wurde abgeschleppt. Auch der 24-Jährige, der sich gegenüber den Beamten als Fahrer des Mercedes ausgab, gab an verletzt zu sein. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Da vor Ort nicht abschließend geklärt werden konnte, wer den Mercedes lenkte, stellten die Polizisten das Auto zur Beweissicherung sicher. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei fertigte eine Strafanzeige. (arn)

