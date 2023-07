Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Männer randalieren in Kneipe in der Innenstadt und greifen 42-jährigen Mann an

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte stellten am Dienstagmorgen (25.07.2023) in der Innenstadt zwei Männer, die zuvor in einer Kneipe randaliert und den Mitarbeiter angegriffen hatten. Gegen 09:00 Uhr rief der 42-Jährige die Beamten zum Graf-von-Galen-Ring. Er deutete auf zwei 23- und 32-jährige Männer, die in Richtung der Körnerstraße liefen und sagte den Polizisten, dass er mit ihnen eine Auseinandersetzung hatte. Aus bislang unbekanntem Grund kam es zu einem Streit zwischen den Männern, bei dem die beiden 23- und 32-Jährigen zuerst mehrere Gläser und Flaschen zerbrachen und anschließend den 42-Jähigen angriffen. Die Beamten stellten die Täter. Dabei ermittelten sie, dass der 23-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde und nahmen ihn fest. Der 32-Jährige erhielt einen Platzverweis. Alle Beteiligten waren erheblich alkoholisiert und unverletzt. Die Kripo ermittelt nun wegen der Gefährlichen Körperverletzung und der Sachbeschädigung. (sen)

