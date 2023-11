Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf der K24 - Pkw überschlägt sich

Düren (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine 28-Jährige am Montagnachmittag (20.11.2023) von der Fahrbahn ab. Ihr Pkw prallte gegen einen Baum und überschlug sich anschließend.

Die Frau aus Düren war gegen 16:00 Uhr mit ihrem Pkw auf der K24, aus Fahrtrichtung Derichsweiler kommend, in Richtung Mariaweiler unterwegs. Laut Zeugenaussagen geriet die 28-Jährige mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr. Um einen Zusammenstoß mit entgegenkommenden Fahrzeugen zu verhindern, versuchte die Frau aus Düren ihren Pkw wieder auf ihren Fahrstreifen zu lenken. Hierbei verlor sie vermutlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überfuhr zunächst die Grünfläche neben der Fahrbahn und anschließend auch den Radweg. Dann prallte ihr Fahrzeug gegen einen Baum. Infolgedessen überschlug sich der Pkw zweimal und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die Frau wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die K24 in Höhe der Unfallstelle vollständig gesperrt.

