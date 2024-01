Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: B 27 aufgrund Bergungsarbeiten nach Unfall gesperrt, Weitere Unfälle, Einbruch in Firma

In Mittelstädter Firma eingebrochen

In eine Firma in der Schießwieslenstraße in Mittelstadt ist von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Zwischen 17 Uhr und 6.30 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Inneren. Darin durchsuchte er die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem, stieß auf Bargeld und entkam mit diesem ungesehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt. (rd)

Mössingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Freitagmorgen auf der B 27 zwischen Bad Sebastiansweiler und Bodelshausen ereignet hat. Ein 56-Jähriger war kurz vor acht Uhr mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach links und auf die Gegenfahrspur kam. Dabei streifte er zunächst den Spiegel eines entgegenkommenden Ford Tourneo einer 60-Jährigen, bevor er mit seinem Sattelzug weiter nach links von der Fahrbahn abkam. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Lkw auf etwa 2.000 Euro. Da sich der Sattelzug aus eigener Kraft nicht mehr aus dem aufgeweichten Untergrund befreien konnte, muss er derzeit mittels eines Baggers und zweier Kranwagen geborgen werden. Dazu wurde die B 27 ab etwa 15 Uhr durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei voll gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit (Stand 16.25 Uhr) noch an. (cw)

Bisingen (ZAK): Gegenverkehr übersehen

Auf etwa 18.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag auf der B 463 an der Anschlussstelle zur B 27 entstanden ist. Ein 66-Jähriger war gegen 13.35 Uhr mit seinem Audi A6 auf der B 463 von der Autobahn herkommend unterwegs und wollte an der Anschlussstelle nach links auf die B 27 in Richtung Balingen abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Audi A4 eines 35-Jährigen, der keine Chance mehr hatte, rechtzeitig zu reagieren. Bei der nachfolgenden Kollision wurde niemand verletzt, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Albstadt (ZAK): Zeugen zu Verkehrsunfall auf B 463 gesucht

Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Freitagmittag auf der B 463 sucht das Polizeirevier Albstadt. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der unbekannte Lenker eines grauen VW gegen 12.15 Uhr die Bundesstraße von Ebingen kommend in Richtung Lautlingen. Dabei überholte er trotz Gegenverkehrs einen vorausfahrenden Kia sowie einen Sattelzug und scherte vor dem Lkw ein. Um einen Zusammenstoß mit dem VW zu verhindern, mussten sowohl der 56-jährige Sattelzuglenker, als auch eine entgegenkommende Opel-Lenkerin im Alter von 31 Jahren stark bremsen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Sattelzug und dem dahinterfahrenden Kia einer 18-Jährigen, die trotz einer eingeleiteten Vollbremsung einen Auffahrunfall nicht mehr verhindern konnte. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Der Kleinwagen der Marke VW war zwischenzeitlich weitergefahren. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07432/955-0 zu melden. (rd)

