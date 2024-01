Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Jugendliche bei Unfall verletzt

Eine Jugendliche ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in Sondelfingen verletzt worden. Kurz vor zehn Uhr missachtete ein 58 Jahre alter Seat-Lenker im Kreuzungsbereich Grüner Weg / Obere Straße die Vorfahrt einer von rechts kommenden 17-Jährigen auf einem Leichtkraftrad. Die Jugendliche stürzte infolge der Kollision zu Boden und wurde anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Reutlingen (RT): Abgefahrene Reifen

Mangelhafte Bereifung dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, den ein 24-Jähriger am frühen Montagmorgen auf der B 28 zwischen Reutlingen und Tübingen verursacht hat. Der junge Fahrer war gegen 0.10 Uhr mit seinem VW Fox auf der Bundesstraße von Reutlingen kommend auf der rechten Spur in Richtung Tübingen unterwegs, als er in der langgezogenen Rechtskurve vor der Ausfahrt Betzingen auf der winterglatten Fahrbahn zunächst nach links von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanken krachte. Diese schrammte er mehrere Meter entlang, bis er nach rechts in die rechten Leitplanken abgewiesen wurde und letztendlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand, der VW, der nur noch Schrottwert haben dürfte, musste nachfolgend abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass auf der Hinterachse des Wagens Sommerreifen montiert und auf der Vorderachse Winterreifen montiert waren, die so abgefahren waren, dass eine Profiltiefe an den Außenseiten nicht mehr messbar war. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme und zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen war die Feuerwehr im Einsatz. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Bergungsarbeiten auf einer Spur für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden an Pkw und Leitplanken wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Hayingen (RT): Auto überschlagen

Zu schnell unterwegs war ein 18-Jähriger, der sich am Sonntagnachmittag auf der L 249 zwischen Ehestetten und Eglingen mit seinem Auto überschlagen hat. Der Fahranfänger war gegen 15.25 Uhr mit seinem Seat Ibiza auf der Landesstraße in Richtung Eglingen unterwegs. In einer leichten Linkskurve verlor er auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und kam ins Schleudern. Nachfolgend drehte sich der Wagen um 180 Grad, überschlug sich und kam dann abseits der Fahrbahn zum Liegen. Während der Fahrer unverletzt blieb, wurden seine beiden Mitfahrer im Alter von jeweils 17 Jahren nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Beide wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. (cw)

Ostfildern (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von geschätzten 16.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der K 1217 zwischen Kemnat und Scharnhausen ereignet hat. Ein 78-Jähriger war kurz nach 15 Uhr mit seinem VW up! auf der Kreisstraße von Kemnat herkommend unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 46-Jähriger mit seinem Fiat 500 auf Höhe der Einmündung nach links in Richtung Stockhausen einbiegen wollte, verkehrsbedingt aber anhalten musste. Er reagierte zu spät und krachte mit seinem VW ins Heck des Fiats. Während der Unfallverursacher und zwei im Fiat mitfahrende Kinder unverletzt blieben, wurde der 46-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Beide Autos war nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (cw)

Albstadt (ZAK): Zu schnell unterwegs

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der L 433 zwischen Ebingen und Meßstetten ereignet hat. Ein 43-Jähriger war gegen 16.15 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Meßstetten unterwegs, als im Bereich einer leichten Kurve mit seinem Opel zunächst ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nachfolgend überschlug sich der Wagen und kam auf der Seite zum Liegen. Verletzt wurde niemand. Der Opel, an dem ein Sachschaden von geschätzten 7.000 Euro entstanden sein dürfte, musste in der Folge abgeschleppt werden. (cw)

Rosenfeld (ZAK): Linienbus ins Rutschen gekommen

Auf der winterglatten Fahrbahn der Hauptstraße ist am Sonntagabend ein Linienbus ins Rutschen gekommen und anschließend in eine Mauer gekracht. Der 63 Jahre alte Fahrer des mit drei Fahrgästen besetzten Busses war gegen 19.25 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs. Obwohl er langsam fuhr, geriet er in einer Rechtskurve auf Höhe der dortigen Kirche mit seinem tonnenschweren Fahrzeug ins Rutschen. Trotz Bremsen und Gegenlenken kollidierte er zunächst mit einer Straßenlaterne, bevor er gegen eine Steinmauer krachte und stehen blieb. Während der Fahrer und zwei der Fahrgäste unverletzt blieben, erlitt ein 19 Jahre alter Fahrgast leichte Verletzungen. Diese konnten aber durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt werden. Der Bus war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Zur Beseitigung der zerstörten Laterne und der aus der Mauer herausgebrochenen Steine war der Bauhof im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 36.000 Euro geschätzt. (cw)

Dotternhausen (ZAK): In Leitplanken gekracht

Zwei Verletzte und ein nicht mehr fahrtauglicher Pkw sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am frühen Montagmorgen auf der B 27. Gegen drei Uhr war dort eine 40 Jahre alte Renault-Lenkerin von Dotternhausen herkommend in Richtung Erzingen unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge wohl aufgrund Sekundenschlafs geriet die Frau mit ihrem Wagen ins Schleudern. Das Auto rutschte auf der mit Schnee bedeckten Fahrbahn schließlich frontal in die Leitplanken. Beim Unfall verletzten sich die Fahrerin sowie ihre 15-jährige Beifahrerin augenscheinlich leicht, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurden. Der Renault musste abgeschleppt werden. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf circa 9.000 Euro. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell