Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung einer Tür

Einbeck (ots)

(ho)-Dassel, Poststraße

Am 21.10.23, gegen 23:25 Uhr, erscheint der 41-jährige Beschuldigte mit einer noch unbekannten weiteren Person an der Wohnanschrift des 24-jährigen Geschädigten. Der 41-Jährige möchte den 24-jährigen zur Rede stellen, da der 24-jährige kein Gespräch führen möchte, lässt er die Wohnungstür geschlossen und der Beschuldigte tritt die Wohnungstür ein. Der Geschädigte flüchtet in einen anderen Raum und wählt den Notruf, als der Beschuldigte diese mitbekommt, verlässt er und seine Begleitperson die Wohnung wieder.

Der Beschuldigte konnte ermittelt werden und Strafanzeigen wurden gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell