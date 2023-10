POL-NOM: Vorderreifen an Pkw zerstochen

Northeim (ots) - Northeim, Nordhäuser Weg 11, Lidl Northeim Freitag, 20.10.2023, 12:00 - 12:30 Uhr NORTHEIM (schu) - Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete unbemerkt während des Einkaufs in einem Supermarkt die Geldbörse aus der am Einkaufswagen befestigten Handtasche des 80-jährigen Geschädigten. Der Diebstahl fiel dem Geschädigten beim Bezahlvorgang an der Kasse auf. Insgesamt entstand dem Geschädigten ...

