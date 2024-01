Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle-teilweise mit Verletzten, Brände, Sachbeschädigungen an Kfz, Einbrüche und Widerstände

Reutlingen (ots)

Schwer verletzt nach Sturz mit Pedelec

Schwere Verletzungen erlitten hat eine Pedelecfahrerin am frühen Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Reutlingen. Die 30-Jährige war mit ihrem Fahrrad kurz nach Mitternacht in der Schanzstraße unterwegs. Als sie von der Fahrbahn auf den dortigen Gehweg wechseln wollte, stürzte die Fahrerin zu Boden und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem am Fahrbahnrand geparkten Anhänger. Die Dame, welche keinen Fahrradhelm trug, wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der 30-Jährigen eine alkoholische Beeinflussung wahrgenommen werden. Am Pedelec der Unfallverursacherin entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Am geparkten Anhänger beträgt der entstandene Schaden circa 500 Euro.

Reutlingen (PP): Einbrecher unterwegs

Zu zwei vollendeten Einbrüchen und einem versuchten Einbruch ist es im Bereich der Landkreise Esslingen und Reutlingen gekommen.

Am Freitag gelangte ein bislang unbekannter Täter, gegen 23.50 Uhr, in der Kirchheimer Straße in Dettingen unter Teck (Lkr. Esslingen) durch ein offenstehendes Fenster, bei welchem er ein montiertes Insektenschutzgitter entfernte, in den Keller eines Einfamilienhauses. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

In Wolfschlugen (Lkr. Esslingen) versuchte ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Silvester und Heilige Drei Könige in der Wielandstraße in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Offensichtlich wurde der Täter bei der Tatausführung gestört und ließ anschließend von seinem Vorhaben ab.

In Engstingen (Lkr. Reutlingen) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einem Wohngebäude im Amselweg, indem er eine Tür aufhebelte. Derzeit ist noch unklar, ob aus dem Wohnhaus etwas entwendet wurde.

An allen drei Tatörtlichkeiten hinterließen die Täter diverse Spuren, welche entsprechend gesichert wurden. Weitere Ermittlungen erfolgen durch die jeweils örtlich zuständigen Polizeidienststellen.

Trochtelfingen (RT): Bei Widerstandshandlungen vier Polizisten verletzt

Leicht verletzt worden sind vier Polizeibeamte im Rahmen eines Einsatzes am frühen Sonntagmorgen in Trochtelfingen. Gegen 02.45 Uhr kam es in der Marktstraße, wo im Vorfeld der Fasnet das sogenannte "Häsabstauben" gefeiert wurde, zunächst zu einem Handgemenge, nachdem ein 27-jähriger Mann gegen den Pulverturm urinierte und diesbezüglich von einem 22-jährigen Mann auf das Verhalten angesprochen wurde. In dieses Handgemenge mischte sich ein 36-jähriger Mann ein, woraufhin dieser von dem 27-Jährigen mittels Fußtritten verletzt wurde. Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzung war die körperliche Auseinandersetzung zwar nicht mehr im Gange, allerdings herrschte vor Ort unter den zum Teil stark alkoholisierten Personen eine sehr aufgeheizte Stimmung. Der aufgebrachte 27-Jährige ließ sich nicht beruhigen und beleidigte unter anderem auch die eingesetzten Polizeibeamten. Im weiteren Verlauf sperrte er sich gegen polizeiliche Maßnahmen und verweigerte die Angabe seiner Personalien, weshalb er vorläufig festgenommen wurde. Vor Ort solidarisierten sich mehrere Personen mit dem 27-Jährigen und begannen ebenfalls, die Beamten zu beleidigen. Erst nachdem weitere Streifen am Einsatzort eintrafen, konnten die Identitäten dieser Personen, welche teilweise ebenfalls Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leisteten, festgestellt werden. Im weiteren Verlauf traf ein Familienmitglied des 27-Jährigen am Einsatzort ein und forderte vehement die Freilassung des Mannes. Der 56-Jährige ging anschließend auf die Beamten los und versuchte, den 27-jährigen zu befreien, woraufhin dieser vorläufig festgenommen wurde. Gegen diese Maßnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand. Letztlich wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen und durchgesetzt. Die eingesetzten Polizisten wurden auch hierbei mit nicht zitierfähigen Beleidigungen konfrontiert. Die durch die Widerstandshandlungen verletzten Polizeibeamten blieben dienstfähig. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen wegen dem Verdacht des Landfriedensbruchs und versuchter Gefangenenbefreiung aufgenommen.

Esslingen (ES): Rotlichtfahrt mit erheblichem Sachschaden

Zu einem hohen Sachschaden ist es am Samstagnachmittag bei einem Unfall in Folge einer Rotlichtmissachtung an der Kreuzung Hauptstraße und Alte Heusteige gekommen. Gegen 14.00 Uhr fuhr eine 45-jährige Mercedesfahrerin über rot und es kam zum Zusammenstoß mit dem Hyundai einer 56-jährigen Fahrerin. Beide Damen blieben zum Glück unverletzt. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand jeweils Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Fahrzeuge wurden von Unternehmen abgeschleppt. Die 45-Jährige musste auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft ihren Führerschein an der Unfallstelle abgeben.

Esslingen (ES): Bushaltestelle durch Brand beschädigt

Noch unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen, gegen 01.15 Uhr, einen Busfahrplan in einem Wartehäuschen an einer Haltestelle in der Krummenackerstraße angezündet. Der Brand wurde von einem 22-jährigen Zeugen festgestellt und gemeldet. Ob der Fahrgastunterstand beschädigt wurde, ist derzeit noch nicht klar. Die Feuerwehr Esslingen war mit vier Einsatzkräften vor Ort.

Neuhausen a. d. Fildern (ES): Unfall nach Rotlichtmissachtung

Zum Glück unverletzt blieben die Unfallbeteiligten am Samstagmittag, gegen 13.45 Uhr an der Einmündung der Landstraße 1209 (Nürtinger Straße) in die Landstraße 1204. Eine 22-jährige Fahrerin eines VW Polo wollte der Landstraße 1204 in Richtung Denkendorf folgen und übersah hierbei nach derzeitigem Stand der Ermittlungen das Rotlicht. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einer 62-jährigen Fahrerin eines Ford Fiesta, welche von der Nürtinger Straße nach links in Richtung Echterdingen abbiegen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 15.000 Euro. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Unternehmen abgeschleppt werden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Von Personengruppe angegriffen

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, bei einem Supermarkt in der Ulmer Straße gekommen. Gleich mehrere Täter schlugen auf einen 22-Jährigen ein, sodass dieser zu Boden ging. Eine 49-jährige Frau wollte dem jungen Mann helfen und legte sich schützend auf ihn, woraufhin auch sie geschlagen wurde. Eine Versorgung durch einen Rettungsdienst vor Ort war nicht notwendig. Bei der Personengruppe handelte es sich um Männer im Alter zwischen 18 und 42 Jahren. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ostfildern (ES): Bei Verkehrskontrolle Widerstand geleistet

Ohne Erfolg blieb ein Fluchtversuch eines 32-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, in der Straße "In den Holzwiesen". Der Pizzabote, welcher mit einem VW Polo unterwegs war, entzog sich den Maßnahmen der Polizeibeamten fußläufig und wurde nach kurzer Verfolgung eingeholt. Bei der Verfolgung stürzte ein 31-jähriger Polizeibeamter und zog sich leichte Verletzungen zu. Der 32-Jährige sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen.

Nürtingen (ES): Werbeplakat in Flammen

Ein Werbeplakat ist am Samstagnachmittag in der Stuttgarter Straße in Nürtingen abgebrannt. Das an einer Straßenlaterne angebrachte Plakat wurde nach dem derzeitigen Kenntnisstand von einer bislang unbekannten Täterschaft gegen 14.00 Uhr auf unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Eine alarmierte Streifenbesatzung konnte den Brand mittels Feuerlöscher erfolgreich löschen. Die ebenfalls verständigte Feuerwehr, welche mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war, entfernte die Reste des Werbeplakats, welches eine Messe bewarb, von dem Laternenmast. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Balingen (ZAK): Außenspiegel bei mehreren Fahrzeugen beschädigt (Zeugenaufruf)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Außenspiegel von sieben Pkw in der Dürerstraße und der Straße "Am Stettberg". Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der Rufnummer 07433/264-0 zu melden.

