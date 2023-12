Northeim (ots) - Moringen, Kleingartenweg, Donnerstag, 21.12.2023, 23.00 Uhr MORINGEN (Wol) - Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Aus bisher unbekannter Ursache kam am Donnerstag gegen 23.00 Uhr es zu einem Brand einer Gartenhütte in der Straße "Kleingartenweg" in Moringen. Ein 31-jähriger Mann aus Dassel bemerkte als Verkehrsteilnehmer den Brand und wählte den Notruf. Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Moringen und Fredelsloh gelöscht werden. ...

