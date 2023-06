POL-OL: Mehrere Autos in Oldenburg aufgebrochen

Oldenburg (ots) - Ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ereignete sich gestern Abend, gegen 17:22 Uhr, auf der Straße 'An den Voßbergen' in Oldenburg. Den Ermittlungen des Unfalldienstes zufolge fuhr eine 58-jährige Oldenburgerin mit ihrem VW die Straße An den Vorbergen in Richtung Klingenbergstraße. Auf Grund des feierabendlichen Verkehrs kam es auf der Straße zu stockendem Verkehr, weshalb ein vor der ...

mehr