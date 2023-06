Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++BAB 29- Polizei richtet Messstelle zur Geschwindigkeitsüberwachung ein++

Oldenburg (ots)

Die zuständige Autobahnpolizei in Oldenburg hat auf der A 29, im Bereich der Baustelle zwischen dem Parkplatz Vareler Wald und der Anschlussstelle Varel- Bockhorn eine Messstelle zur Geschwindigkeitsüberwachung eingerichtet. Augenscheinlich halten sich dort viele Kraftfahrer nicht an die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen. Der Brückenneubau der B 437 erforderte eine den Bauarbeiten angepasste Verkehrsführung, unter anderem mit Fahrbahnverschwenkungen. Bereits in Höhe der Anschlussstelle Varel/ Obenstrohe sind nur noch 120 km/h erlaubt. Im weiteren Verlauf wird die zulässige Geschwindigkeit bis auf 60 Km/h reduziert. Das ist erforderlich, weil sich vor der Brückenbaustelle der Beschleunigungsstreifen einer Parkplatzausfahrt und unmittelbar nach der Brücke die Ausfahrt Varel/ Bockhorn befindet. Weiterhin ist die Zufahrt bzw. Ausfahrt zur Baustelle des Mittelpfeilers auch für die größeren Baufahrzeuge nur über den Überholfahrstreifen möglich. Bei einer ersten Messung am Montag waren innerhalb von drei Stunden rund 500 Fahrzeuge erheblich zu schnell unterwegs. Die Geschwindigkeitskontrolle wird durch ein Verkehrszeichen angekündigt.

