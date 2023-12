POL-NOM: Ohne Führerschein zur Vernehmung gefahren

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Hohenhöfen, Mittwoch, 20.12.23, 16.42 Uhr Bad Gandersheim (schw) - Am Mittwoch, 20.12.23, gegen 16.40 Uhr befuhr eine 45-jährige Bad Gandersheimerin mit ihrem Pkw die Straße Hohenhöfen in Richtung Marienstraße. Im Zuge des Abbiegevorgangs von der Straße Hohenhöfen in die Marienstraße geriet ein entgegenkommender silberfarbener Pkw Skoda von seiner eigenen Fahrspur auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Pkw der ...

mehr