Polizei Essen

POL-E: Essen: Weißer Toyota RAV4 entwendet - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45141 E-Nordviertel: Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag (5. September) in der Blücherstraße einen geparkten Toyota. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Am Montagabend parkte ein 28-jähriger Essener gegen 19 Uhr einen Toyota RAV4 am Fahrbahnrand der Blücherstraße 22. Als er am nächsten Morgen um 8 Uhr zurückkehrte, fehlte von dem Firmenfahrzeug jede Spur. Es handelt sich um einen weißen Toyota RAV4 der neusten Baureihe mit schwarzen Felgen. Außerdem hat der SUV eine auffällige Lackierung: Das Dach, die Seitenschweller, die Radkästen und Teile der Stoßfänger sind schwarz lackiert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern oder zum Verbleib des SUV geben können. Dafür wenden Sie sich bitte unter 0201/829-0 an das KK32 der Polizei Essen./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell