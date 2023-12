Goslar (ots) - Seesen In der Zeit vom 29.11.23 13:00 Uhr bis 30.11.23 09:30 Uhr beschädigt ein unbekannter Täter die rechte Fahrzeugseite eines PKW mittels spitzem Gegenstand, welcher in der Posener Straße in Seesen abgestellt war. Am PKW entstehen deutliche Kratzspuren. Sachschaden ca. 2000,- Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440 Langelsheim ...

mehr