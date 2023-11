Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfall - mit leichtverletzter Person und Sachschaden Verkehrsunfallflucht - geringer Sachschaden Verkehrsunfall - mit leichtverletzter Person und Sachschaden

Goslar (ots)

Verkehrsunfall - mit leichtverletzter Person:

Am 29.11.2023, ca. 06:00 Uhr, ist eine 42-jährige alleinbeteiligte Verkehrsteilnehmerin, auf der B82, zw. Hahausen und Lutter a. Bbge., mit ihrem Pkw, ohne die dafür vorgeschriebene Reifen für winterliche Wetterverhältnisse, von der schneebedeckten Fahrbahn, nach rechts abgekommen. Die Verkehrsteilnehmerin wurde dabei leicht verletzt und dem Klinikum zugeführt.

Verkehrsunfallflucht - geringer Sachschaden

Am 29.11.2023, zw. 15:55 Uhr und 16:00 Uhr, wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, der Außenspiegel eines Pkw, auf dem Parkplatzbereich des Jawoll-Marktes in Seesen, beschädigt. Hinweise bitte an die örtliche Polizei.

Verkehrsunfall - mit leichtverletzter Person und Sachschaden

Am 29.11.2023, ca. 23:30 Uhr, verlor ein 26-jähriger alleinbeteiligter Verkehrsteilnehmer, im Bereich des Bahnübergangs der K61, kurzzeitig die Kontrolle über seinen Pkw und kam im Folgenden nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Pkw und kam linksseitig der Bahngeleise wiederum zum Erliegen. Der Verkehrsteilnehmer wurde leichtverletzt dem Klinikum zugeführt. Es entstand Sachschaden am Pkw sowie an die schalttechnische Einrichtung des Bahnüberganges. Der Bahnübergang wird am Folgetag, durch die Mitarbeiter der DB-AG aufgesucht, überprüft (ggf. instandgesetzt) und bei gefahrloser Überquerung abschließend wieder freigegeben.

i.A. Ennens, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell