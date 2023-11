POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 29.11.2023

Goslar (ots) - Seesen In dem Zeitraum vom 24.11.23 - 27.11.23 beschädigt ein zur Zeit unbek. Täter die Fensterscheibe einer Garage in der Straße `Auf dem Burggraben ` in Rhüden. Anschließend betritt der Täter das Objekt. Diebesgut konnte durch den Täter nicht erlangt werden. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 200,- Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Goslar ...

