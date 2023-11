POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 27.11.2023

Goslar (ots) - Einbruch in Schuppen: In der Zeit von Freitag, den 24. November, 22.30 Uhr, bis Sonntag, den 26. November, 12.30 Uhr, wurde die Holztür zu einem an eine Gaststätte angrenzenden Schuppen in der Schmiedestraße gewaltsam aufgebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten daraus anschließend eine elektronische Heckenschere. Zeugen, die weitere Hinweise zum Ereignis geben können, werden ...

