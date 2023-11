Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 25.11.2023

Goslar (ots)

Einbruch in eine Sporthalle - Schaden ca. 500,- Euro

Nacht auf den 24.11.2023, 38723 Seesen, St.-Annen-Straße, Sporthalle des Seesener Schulzentrums. Auf bislang unbekannte Weise drang ein Unbekannter in eine Sporthalle ein und brach mehrere Türen bzw. Spinde auf. Über mögliches Diebesgut konnten vor Ort keine abschließenden Angaben erlangt werden. Der Schaden wird zur Zeit auf ca. 500,- Euro geschätzt. Hinweise unter Tel. 9440.

Verkehrsunfallflucht - Schaden ca. 750,- Euro

24.11.2023, zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr, 38723 Seesen, Braunschweiger Straße, Parkplatz Lidl-Markt. Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde ein parkender Pkw, grauer VW ID.3, im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Hinweise unter Tel. 9440.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und ca. 5.400,- Euro Sachschaden. 24.11.2023, 16.40 Uhr, 38723 Seesen, Lautenthaler Straße 43. Eine 57-jährige Pkw Fahrerin aus Seesen parkte in der Lautenthaler Straße und wollte durch ein Wendemanöver in Rtg. Innenstadt, in den fließenden Verkehrs einfahren. Hierbei über sah sie einen 15-jährigen Seesner, Fahrer eines Kleinkraftrades, welcher die Lautenthaler Straße in Rtg. stadtauswärts befuhr. Durch die Kollision stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.(hei)

