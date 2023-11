Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 24.11.2023

Goslar (ots)

GS-Baßgeige

-Bauwagen aufgebrochen und beschmiert

Rund 2.000 EUR Sachschaden richteten bislang unbekannte Täter am 23.11.23, zwischen 19.00 - 22.00 Uhr an, als sie gewaltsam in einen Bauwagen eindrangen, der auf einem Baustellengelände an der Gerhard-Weule-Str. abgestellt war.

Art und Höhe des evtl. dabei erbeuteten Diebesgutes steht noch nicht fest. Jedoch beschmierten die Täter zusätzlich noch eine Seitenwand des Fahrzeugs mit Farbe.

Die Polizei Goslar bittet Personen, denen evtl. etwas Verdächtiges in dem Zeitraum im Bereich der Gerhard-Weule-Str. aufgefallen ist, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

-Einbruch in Großhandel

Ebenfalls in der Gerhard-Weule-Str. brachen bislang Unbekannte am Fr., 24.11.2023, zwischen 01.00 Uhr und 02.30 Uhr, in das Gebäude eines Lebensmittelgroßhandels ein. Ob und wieviel entwendet wurde kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Der bei dem Eindringen entstandene Schaden dürfte bei rund 1.000 EUR liegen. Ob zwischen den beiden Einbrüchen ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, die durch das 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes geführt werden.

Hinweise werden unter der 05321 / 3390 erbeten.

GS-Jürgenohl

-Einbruch in Pfarrbüro

In der Zeit von Mittwoch, 22.11.23, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 23.11.23, 07.15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten des Büros einer Kirchengemeinde in der Danziger Str. Nachdem sie dort sämtliche Räume durchwühlt hatten, suchten sie unter Mitnahme eines Computers das Weite. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich.

Auch hier bittet die Polizei Goslar um sachdienliche Hinweise unter der 05321 / 3390.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell