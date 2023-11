POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 23.11.2023

Goslar (ots) - Anzeige wegen Trickbetrug: Am Dienstag, den 21.11.2023, in den Abendstunden, rief eine Täterin bei einem lebensälteren Bürger in Bad Harzburg an und gab vor, dass sie eine Mitarbeiterin seiner Bank sei. Unter dem Eindruck des Gespräches ließ sich der Mann dazu überreden mehrere Überweisungen von insgesamt über 22000,- Euro im ...

