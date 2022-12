Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fußgänger von Pkw erfasst und verletzt +++ Pkw-Fahrer entfernt sich +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Fußgänger soll am Montag, 26. Dezember 2022, gegen 19:05 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst verletzt worden sein. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Der 51-jährige Delmenhorster wurde von Helfern im Bahnhofsgebäude angetroffen und wies unter anderem eine Platzwunde am Kopf auf. Gegenüber der verständigten Polizei gab der alkoholisierte Mann an, dass er beim Überqueren der Weberstraße von einem Taxi erfasst worden sei und sich die Verletzung dabei zugezogen habe. Die Angaben des Mannes waren trotz seiner erheblichen Alkoholisierung glaubwürdig. Zur Behandlung musste er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Der Taxifahrer soll die Fahrt nach dem Zusammenstoß fortgesetzt haben. Wer den möglichen Zusammenstoß beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell