Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Vorsicht vor Dieben und Betrügern in der Urlaubszeit

Bild-Infos

Download

Region (ots)

In einigen Wochen starten die Sommerferien und viele bereiten sich bereits auf den langersehnten Urlaub vor. Damit es vor, während oder nach dem Urlaub nicht zu bösen Überraschungen kommt, gibt das Beratungszentrums der Polizei Trier, noch einige Tipps zum Thema Sicherheit. Darüber hinaus bietet die Polizei Trier persönliche Beratungen zum Thema Einbruchschutz an. Diese können Sie kostenlos in Anspruch nehmen.

Urlaub? Aber sicher! Diebe nutzen die Urlaubszeit, um an das Hab und Gut vieler Verreisender zu gelangen. Nicht nur zu Hause durch Einbrüche, sondern auch bei Veranstaltungen, in Geschäften, in öffentlichen Verkehrsmitteln - zum Beispiel durch Taschendiebstähle. Auch digital, in Verkaufsportalen oder Fake-Shops kann jeder Internetnutzer Betrügern zum Opfer fallen. Produkte, die es in Wahrheit nicht gibt, werden gegen vorherige Bezahlung angeboten. Auf die bereits bezahlte Ware kann man danach lange warten. Entweder erhält man gar nichts oder es werden minderwertige Produkte geliefert. Wie bei Produkten, sollten Sie auch bei Dienstleistungen, wie Ferienunterkünfte, einen seriösen Anbieter in Betracht ziehen.

Darauf sollten Sie bei Bestellung im Internet achten:

o Bei günstigen Angeboten im Internet sollten Sie misstrauisch werden und prüfen, ob der Preis für den angebotenen Artikel oder die favorisierte Urlaubsreise plausibel ist.

o Informieren Sie sich über den Online-Shop: Geben Sie deren Namen in eine Suchmaschine ein. Hierüber können Sie Informationen und Bewertungen anderer Kunden über den Shop erhalten.

o Von der Option Zahlung per Vorauskasse sollten Sie Abstand nehmen und lediglich sichere Zahlungswege zu nutzen, wie etwa die Option Kauf auf Rechnung.

o Informieren Sie sich bei den Verbraucherzentralen über den Online-Händler. o Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie vermuten, dass Sie Opfer eines Betrugs geworden sind.

Folgendes sollten Sie in Ihrer Abwesenheit zu Hause beachten:

o Schließen Sie Ihre Haustür ab und verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen!

o Verschließen Sie Ihre Fenster und prüfen Sie, ob diese einen Aufhebelschutz bieten.

o Hinterlassen Sie keine Abwesenheitsnachricht auf dem Anrufbeantworter oder in den sozialen Medien wie z. B. Facebook, Instagram oder Twitter. Auch das Posten von Urlaubsbildern in den sozialen Medien können einen Hinweis auf Ihre Abwesenheit geben.

o Pflegen Sie eine gute Nachbarschaft - mit diesen Nachbarn können Sie vorab die Übernahme bestimmter Aufgaben vereinbaren, z. B. Wohnungen betreuen, Briefkästen leeren und Kontrollgänge organisieren.

o Falls ihr zu Hause mit Smart-Home-Systemen ausgestattet ist, können diese als Anwesenheitssimulator fungieren, z. B. durch die Bedienung von Rollläden oder Lichtquellen mit Zeitschaltuhr.

Diese Tipps sind nicht abschließend und sollen nach Außen den Anschein erwecken, dass Ihr Haus bewohnt ist und so Kriminelle abschrecken.

Tipps für einen sicheren Aufenthalt im Urlaub:

o Tragen Sie Ausweise, Dokumente und Zahlungsmittel immer nah am Körper und halten Sie ihr Gepäck im Auge. Taschendiebe nutzen insbesondere Veranstaltungen oder Bereiche mit großen Menschenansammlungen, sowie Raststätten oder Bahnhöfe bzw. Flughäfen.

o Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit, wie nötig! Behalten Sie beim Bezahlen Ihre Zahlungsmittel im Auge und verwahren Sie Ihren PIN nicht in ihrer Geldbörse auf. Bei der 116 116 bzw. +49 116 116 (aus dem Ausland) handelt es sich um eine allgemeine Sperrnummer, bei der auch gestohlene oder abhanden gekommene Bankkarten gemeldet werden können.

o Es kann hilfreich seine Kopien der wichtigsten Ausweisdokumente an separater Stelle im Gepäck mit sich zu führen.

o Fahrzeuge sollten auch bei kurzer Abwesenheit verschlossen werden. Lassen Sie keine Wertgegenstände dort liegen.

Umfangreichere Informationen zum sicheren Reisen erhalten Sie unter: Sicherheit rund um ihren Urlaub (polizei-beratung.de).

In den persönlichen Beratungen bei Ihnen zu Hause zeigen Mitarbeiter des Beratungszentrums Schwachstellen in Ihrem Wohnobjekt auf. Anschließend werden Verbesserungs-/ Verhaltensvorschläge unterbreitet und mit Ihnen besprochen.

Anfragen zur persönlichen Beratung bitte per E-Mail an beratungszentrum.trier@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell