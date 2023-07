Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbrecher steigen in Haus ein während die Bewohner schlafen

Ralingen (ots)

In der Nacht von Montag, dem 3. Juli, zu Dienstag, dem 4. Juli, brachen in der Zeit von 23:30 Uhr bis 5:30 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Kerscher Straße in Ralingen ein. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Tatverdächtigen, während der Anwesenheit der schlafenden Bewohner, Zugang zum Anwesen, durchsuchten diverse Räumlichkeiten und entwendeten dort diverse Wertgegenstände und Bargeld.

Zeugen beobachteten im Tatzeitraum drei bislang unbekannte Personen, möglicherweise Jugendliche, in der Nähe des Tatortes, bei denen es sich um Tatverdächtige handeln könnte.

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Person 1: schwarze Hose, dunkles ärmelloses Top ähnlich einem Unterhemd, schwarze Basecap.

Person 2: blonde Haare, helle Hose, helle Jacke.

Person 3: konnte nicht beschrieben werden.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an der Tatörtlichkeit machen können, werden gebeten sich mit der zuständigen Kriminaldirektion Trier unter 0651 9779 2290 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell