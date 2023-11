Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Die Sache mit den Unfallfluchten...

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei in Kaiserslautern werden nahezu täglich Verkehrsunfälle gemeldet, bei denen sich die Verantwortlichen "aus dem Staub gemacht" haben. Für die Ermittler beginnt dann eine aufwändige Recherche- und "Puzzle"-Arbeit, denn häufig können die Betroffenen nur einen Zeitraum angeben, in dem der Unfall passiert sein muss - vom Abstellen des Fahrzeugs bis zum Entdecken des Schadens.

Um so wichtiger sind die Hinweise aufmerksamer Zeugen, die in der fraglichen Straße etwas beobachtet haben und helfen können, die Unfallzeit zu konkretisieren, oder zumindest etwas über das Fahrzeug des Verursachers zu sagen. Ohne solche Hinweise ist es meist schwierig, die Verantwortlichen ausfindig zu machen. Und das ist für die Betroffenen noch ärgerlicher als der Schaden selbst, denn nicht selten bleiben sie dann auf den Kosten für die Reparatur sitzen.

Unser Appell lautet deshalb: Wenn Sie Zeuge eines Parkplatz-Remplers werden, oder ein Fahrzeug sehen, das beim Rangieren gegen einen geparkten Wagen, eine Laterne oder eine Hauswand stößt - bitte schauen Sie nicht weg! Merken Sie sich das Kennzeichen, den Fahrzeugtyp, die Farbe der Lackierung! Wer sitzt am Steuer? Wohin fährt der Verursacher? Melden Sie Ihre Beobachtung der Polizei - nur dann können solche "Verkehrsrowdys" zur Verantwortung gezogen werden!

Auch am Donnerstag gingen bei den beiden Kaiserslauterer Stadtinspektion wieder mehrere Anzeigen zu Unfallfluchten ein. Bei manchen Fällen liegen erste vage Hinweise vor. Gesucht werden aber unbedingt noch Zeugen, die in folgenden Straßen etwas beobachtet haben:

In der Blücherstraße wurde zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, ein Mercedes-Benz, der in Höhe des Hauses Nummer 24 stand, auf der Beifahrerseite beschädigt.

In der Bännjerstraße erwischte es einen Opel Asta, der in Höhe des Hauses Nummer 5 am Fahrbahnrand geparkt war. Er wurde zwischen Montag, 19.45 Uhr, und Dienstag, 17.30 Uhr, vermutlich im Vorbeifahren gestreift.

In der Kurt-Schumacher-Straße stellte am Donnerstagabend gegen 21 Uhr der Fahrer eines Lieferwagens den Transporter kurz in Höhe des Hauses Nummer 61 ab. Als er wenige Minuten später zurückkam, war die hintere Fahrerseite beschädigt.

Hinweise nehmen die Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 369-2150, und die Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 369-2250, jederzeit entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell