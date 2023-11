POL-PPWP: 22-Jähriger handelt sich mehrere Anzeigen ein

Kaiserslautern (ots) - In der Fußgängerzone ist eine Frau aus dem Landkreis Birkenfeld am Donnerstag Opfer von Taschendieben geworden. Wie die 65-Jährige bei der Polizei anzeigte, war sie gegen 15.30 Uhr zusammen mit zwei Begleiterinnen in der Fackelstraße unterwegs. Ihren Rucksack, in dem sich auch die Geldbörse befand, trug sie auf dem Rücken. Erst als sie die Tasche abzog, stellte die Frau fest, dass der Verschluss offenstand und die Geldbörse fehlte. Die ...

