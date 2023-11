Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Das Polizeipräsidium hat einen neuen Behördenleiter

Kaiserslautern/Westpfalz (ots)

Die erste Arbeitswoche hat der neue Leiter des Polizeipräsidiums Westpfalz schon hinter sich. Am vergangenen Montag (13. November) hat Hans Kästner das Präsidentenbüro in Kaiserslautern bezogen. Die ersten Tage waren vollgepackt mit Besprechungen und anderen dienstlichen Terminen. Um so richtig anzukommen, war noch gar keine Zeit.

"Es ist schön, wieder in meinem Heimatpräsidium zu sein und in Kaiserslautern zu arbeiten. Ich habe mich sofort wieder "zu Hause" gefühlt. In den nächsten Wochen und Monaten möchte ich unbedingt alle Dienststellen, Abteilungen und Organisationseinheiten besuchen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen", beschreibt der neue "Polizeichef" ein Ziel, das ganz oben auf seiner Prioritätenliste steht. Parallel gelte es natürlich, die Themen anzugehen, beziehungsweise weiter zu verfolgen, die in der Westpfalz aktuell sind.

Mit seinem Dienstantritt als Behördenleiter kehrt Hans Kästner nach fast 14 Jahren wieder in das Präsidium zurück, in dem für ihn nach der Ausbildung alles angefangen hat. 1981 trat der gebürtige Südwestpfälzer in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz ein und durchlief alle Laufbahnen vom mittleren bis zum höheren Polizeidienst.

Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster/Westfalen und dem Aufstieg in den höheren Polizeidienst war er ab 1999 im Lagezentrum des Innenministeriums tätig. Es folgten Verwendungen als Leiter der Kriminalinspektionen Speyer und Pirmasens.

Im Jahr 2010 verließ Hans Kästner die Westpfalz und wechselte ins Polizeipräsidium Mainz, wo er zunächst die Leitung der Zentralen Kriminalinspektion, später die Leitung der Kriminaldirektion übernahm. Dann kam der Wechsel zum Landeskriminalamt in die Abteilung "Politisch motivierte Kriminalität und Terrorismusbekämpfung", die er bis vor wenigen Tagen leitete.

Jetzt kehrt der 62-Jährige also sozusagen zu seinen Wurzeln zurück. "Ich freue mich außerordentlich über meine neue Aufgabe. Gerade als Südwestpfälzer ist es für mich eine besondere Ehre, die Leitung meines Heimatpräsidiums zu übernehmen", so der Leitende Kriminaldirektor. "Die letzten Jahre in unterschiedlichen Führungsfunktionen beim Polizeipräsidium Mainz und dem LKA haben mich weiterentwickelt und geprägt. Die vielen positiven Erfahrungen möchte ich nun an mein Heimatpräsidium zurückgeben. Gleichzeitig freue ich mich darauf, das bewährte Führungsteam des Polizeipräsidiums Westpfalz zu verstärken."

Hans Kästner tritt in der Leitung des Polizeipräsidiums in der Westpfalz die Nachfolge von Michael Denne an, der Ende Oktober in den Ruhestand gegangen ist. Die offizielle Amtseinführung ist für Januar 2024 geplant. |cri

